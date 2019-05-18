Андрей Черкасов подарил Ольге Бузовой огромный букет алых роз

«Интересно, а Ослина видела, что Черкасов дарит цветы Бузовой?», «Хм... жест красивый, но лучше бы это сделал Влад Кадони, если вам так хотелось поздравить Бузову с такой серьезной для нее датой!», «Мне кажется, что Кристине это не понравится!» - пишут под публикацией Бузовой.

Ни для кого не является секретом, что ранее за Черкасовым ходила слава чрезмерно любвеобильного красавчика реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, сейчас все это в прошлом, ведь Андрей повстречал ту «единственную», которая смогла разделить его жизнь на «до» и «после».Ради Ослиной Черкасов напрочь отказался от своих гулянок и даже поспешил отправиться с блондинкой в ЗАГС. По всей видимости, именно поэтому не все пользователи Сети поняли, зачем Андрей преподнес своей коллеге букет цветов.На днях на страничке Бузовой в Instagram появилась фотография, на которой Ольга запечатлена с красивым букетом алых роз. Под снимком поющая телеведущая сообщила подписчикам, что цветы ей подарил Андрей Черкасов, за что она поспешила его поблагодарить.Нужно сказать, что читатели тут же обратили внимание на то, что Бузовой вручил букет женатый мужчина. По мнению интернет-пользователей, подобный жест может совсем не понравиться жене Черкасова.