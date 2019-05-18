АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Андрей Черкасов подарил Ольге Бузовой огромный букет алых роз

Бывший участник, а ныне ведущий телестройки «Дом-2» Андрей Черкасов преподнес восходящей исполнительнице огромный букет алых роз. По мнению некоторых фолловеров, у супруги телезнаменитости Кристины Ослиной появился серьезный повод для ревности.

Андрей Черкасов подарил Ольге Бузовой огромный букет алых роз

Ни для кого не является секретом, что ранее за Черкасовым ходила слава чрезмерно любвеобильного красавчика реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, сейчас все это в прошлом, ведь Андрей повстречал ту «единственную», которая смогла разделить его жизнь на «до» и «после».

Ради Ослиной Черкасов напрочь отказался от своих гулянок и даже поспешил отправиться с блондинкой в ЗАГС. По всей видимости, именно поэтому не все пользователи Сети поняли, зачем Андрей преподнес своей коллеге букет цветов.

На днях на страничке Бузовой в Instagram появилась фотография, на которой Ольга запечатлена с красивым букетом алых роз. Под снимком поющая телеведущая сообщила подписчикам, что цветы ей подарил Андрей Черкасов, за что она поспешила его поблагодарить.

Андрей Черкасов подарил Ольге Бузовой огромный букет алых роз

Нужно сказать, что читатели тут же обратили внимание на то, что Бузовой вручил букет женатый мужчина. По мнению интернет-пользователей, подобный жест может совсем не понравиться жене Черкасова.

«Интересно, а Ослина видела, что Черкасов дарит цветы Бузовой?», «Хм... жест красивый, но лучше бы это сделал Влад Кадони, если вам так хотелось поздравить Бузову с такой серьезной для нее датой!», «Мне кажется, что Кристине это не понравится!» - пишут под публикацией Бузовой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Сергей Лазарев с оголённым торсом
Илон Маск намерен лично контролировать
В Сети появились обнаженные фото
В Москве мужчина зарезал отца и нанес
Олег Газманов рассказал о своих друзьях
Исследование: Дневной сон позволяет
Андрей Черкасов подарил Ольге Бузовой
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина
Дима Билан пожелал Сергею Лазареву
Компания Google в июне планирует
С помощью Samsung Galaxy S10
Дочь Ирины Салтыковой
Владимир Соловьёв высмеял реакцию
Звезде «Дома-2» Антону Гусеву
Астрономы обнаружили «детскую версию»
Клип Сергея Лазарева «Scream» вошел в
Влад Топалов приводит тело в порядок к
Ученые назвали эффективные природные
Ольга Орлова на Лобном месте «высмеяла»
Прохор Шаляпин пожаловался на
Peugeot и Citroen откажется от обычных
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Ирина Безрукова удивила поклонников
Британец купил подлинник Пабло Пикассо
Ольга Бузова встала у станка студии
Ученые: Клинические испытания улучшают
Ученые обнаружили далекую экзопланету с
Станислав Садальский предлагает
Фруктовые соки с подсластителями могут
Просмотреть все новости