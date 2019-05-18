Олег Газманов рассказал о своих друзьях и врагах

Олег Газманов предпочитает не рассказывать представителям прессы о своей личной жизни. Но побывав на программе «Секрет на миллион», он разоткровенничался с Лерой Кудрявцевой. Певец прокомментировал слухи о своей болезни и сообщил о том, почему не спит со своей супругой Мариной в одной постели. На ролике, опубликованном в Instagram телеведущей, видно, что она решила устроить исполнителю необычное испытание и привела в студию корову.В передаче «Секрет на миллион» Олег Газманов расскажет Лере Кудрявцевой о своих преданных друзьях и врагах. Также в студии будут разбираться, почему знаменитость не хочет видеть того человека, которого раньше считал близким другом. В анонсе показано и то, что в рамках передачи станет известно, кто объявил «войну» Олегу Газманову и подал на артиста в суд.