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Олег Газманов рассказал о своих друзьях и врагах

Олег Газманов стал участником передачи «Секрет на миллион». В студии исполнитель рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах, об этом сообщила сама телеведущая на странице в Instagram.

Олег Газманов рассказал о своих друзьях и врагах

Олег Газманов предпочитает не рассказывать представителям прессы о своей личной жизни. Но побывав на программе «Секрет на миллион», он разоткровенничался с Лерой Кудрявцевой. Певец прокомментировал слухи о своей болезни и сообщил о том, почему не спит со своей супругой Мариной в одной постели. На ролике, опубликованном в Instagram телеведущей, видно, что она решила устроить исполнителю необычное испытание и привела в студию корову.

Олег Газманов рассказал о своих друзьях и врагах

В передаче «Секрет на миллион» Олег Газманов расскажет Лере Кудрявцевой о своих преданных друзьях и врагах. Также в студии будут разбираться, почему знаменитость не хочет видеть того человека, которого раньше считал близким другом. В анонсе показано и то, что в рамках передачи станет известно, кто объявил «войну» Олегу Газманову и подал на артиста в суд.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:13

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