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Звезде «Дома-2» Антону Гусеву посоветовали заняться питанием и тренировками сына

Бывшему участнику телестройки «Дом-2» Антону Гусеву посоветовали следить за питанием и тренировками своего единственного наследника 6-летнего Даниэля. По мнению некоторых фолловеров, звездная мать мальчика, Евгения Феофилактова, воспитывает его «как девочку».

Звезде «Дома-2» Антону Гусеву посоветовали заняться питанием и тренировками сына

Не секрет, что Феофилактова и Гусев давным-давно не являются супругами. На данный момент у каждого из них свою личная жизнь. Впрочем, бывшим влюбленным все-таки приходится общаться, ведь их объединяет общий сын.

На днях Антон опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой он запечатлен в компании наследника. Под снимком звезда «Дома-2» признался, что очень счастлив осознавать, что у него есть сын.

Как бы то ни было, но мало кто обратил внимание на пост Гусева. По очереди пользователи Сети принялись буквально забрасывать Антона комментариями, где они советовали ему начать заниматься питанием и тренировками мальчика. По мнению читателей, Даниэлю следует запретить кушать чипсы, ведь у него явно имеются проблемы с лишним весом.

Звезде «Дома-2» Антону Гусеву посоветовали заняться питанием и тренировками сына

«Он до неприличия толстый и неуклюжий», - написала неизвестная девушка.

Правда, бывший супруг Феофилактовой поспешил вступиться за наследника и отметил, что в детстве все едят различные вкусные «гадости».

«Вырастет - сам решит, что есть, а что - нет, а папа подскажет», - заявил экс-участник «Дома-2».

Одна из подписчиц Антона и вовсе заявила, что Евгения воспитывает Даниэля «как девочку» и явно «помешалась» на его волосах.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19

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