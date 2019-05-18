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Дима Билан пожелал Сергею Лазареву победы на «Евровидении-2019»

Дима Билан высказал слова поддержки Сергею Лазареву относительно его участия в сегодняшнем финале конкурса «Евровидение-2019». Он отметил, что представитель России в этом году достаточно много трудится и достоин победы.
Дима Билан пожелал Сергею Лазареву победы на «Евровидении-2019»

Финал конкурса «Евровидение-2019» должен состояться сегодня 18 мая. Представитель от России Сергей Лазарев выступит с песней Scream. Поклонники звезды и все россияне поддерживают его и желают победы.

Также к Сергею Лазареву обратился Дима Билан, ставший победителем Евровидения в 2008 году. Он написал, что очень уважает Лазарева за труд, который он проделал в достижении своих творческих целей. Также Билан пожелал ему победы не только формальной, но и в сердцах зрителей.

Подписчики звезды также присоединились к теплым словам в адрес Лазарева: «Дмитрий, очень правильные слова! Сергей лучший на «Евровидении-2019», «Очень приятно читать такие замечательные слова! Дима, как хорошо, что вы сохранили себя, несмотря на успех, не потеряли искренность, доброту. Очень сильно уважаю Вас и Сергея».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:46

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