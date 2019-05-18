Исследование: Дневной сон позволяет снизить риски инфаркта и инсульта





Некоторые люди чувствуют себя неловко и испытывают чувство вины за обеденный сон. Ученые утверждают: корить себя не стоит, так как дневной отдых необходим организму, а особенно – сердечно-сосудистой системе.По словам экспертов, риски пережить инфаркт или инсульт снижаются, поскольку артериальное давление нормализуется, а час сна способен заменить прием лекарства, назначенного доктором.В среднем лекарства от гипертонии снижают артериальное давление на 7 мм ртутного столба, а отдых в дневное время позволяет снизить его на 5 мм. Один час сна днем может снизить давление на 3 мм, заключили исследователи.