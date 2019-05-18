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Исследование: Дневной сон позволяет снизить риски инфаркта и инсульта

Ученые из Американского колледжа кардиологии провели исследование, доказавшее пользу дневного сна для здоровья. Отдых в послеобеденное время позволяет существенно снизить риски инфаркта и инсульта.

Исследование: Дневной сон позволяет снизить риски инфаркта и инсульта

Некоторые люди чувствуют себя неловко и испытывают чувство вины за обеденный сон. Ученые утверждают: корить себя не стоит, так как дневной отдых необходим организму, а особенно – сердечно-сосудистой системе.

По словам экспертов, риски пережить инфаркт или инсульт снижаются, поскольку артериальное давление нормализуется, а час сна способен заменить прием лекарства, назначенного доктором.

В среднем лекарства от гипертонии снижают артериальное давление на 7 мм ртутного столба, а отдых в дневное время позволяет снизить его на 5 мм. Один час сна днем может снизить давление на 3 мм, заключили исследователи.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:03

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