Владимир Соловьёв высмеял реакцию украинского политолога Вячеслава Ковтуна на именинный торт
Российский журналист, ведущий программы «Кто против», транслирующейся на канале «Россия-1», Владимир Соловьёв высмеял политического эксперта из Украины Вячеслава Ковтуна из-за реакции на именинный торт, подаренный ему в студии. Политолог сказал, что заберёт его с собой в Киев, чем вызвал смех у зрителей и шутки со стороны Соловьёва.
Вячеслав Ковтун в день рождения был в студии программы Владимира Соловьёва «Кто против». В ходе эфира украинскому политологу не давали слова, а затем и вовсе удивили, вынеся в студию именинный торт. Ведущий заметил, что эксперт неравнодушен к женщинам и сладостям, поэтому и поздравить его решили таким оригинальным способом – десертом, преподнесённым российскими девушками.
Политолог растерялся и на эмоциях сказал, что увезёт торт в Киев, планируя угостить им своих друзей. Такие слова вызвали смех у публики, а Соловьёв предложил собрать для Ковтуна ещё чего-нибудь вкусного, если в Украине с этим настолько «грустно».
Вячеслав Ковтун в день рождения был в студии программы Владимира Соловьёва «Кто против». В ходе эфира украинскому политологу не давали слова, а затем и вовсе удивили, вынеся в студию именинный торт. Ведущий заметил, что эксперт неравнодушен к женщинам и сладостям, поэтому и поздравить его решили таким оригинальным способом – десертом, преподнесённым российскими девушками.
Политолог растерялся и на эмоциях сказал, что увезёт торт в Киев, планируя угостить им своих друзей. Такие слова вызвали смех у публики, а Соловьёв предложил собрать для Ковтуна ещё чего-нибудь вкусного, если в Украине с этим настолько «грустно».
Политика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:25