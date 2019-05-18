Владимир Соловьёв высмеял реакцию украинского политолога Вячеслава Ковтуна на именинный торт





Вячеслав Ковтун в день рождения был в студии программы Владимира Соловьёва «Кто против». В ходе эфира украинскому политологу не давали слова, а затем и вовсе удивили, вынеся в студию именинный торт. Ведущий заметил, что эксперт неравнодушен к женщинам и сладостям, поэтому и поздравить его решили таким оригинальным способом – десертом, преподнесённым российскими девушками.Политолог растерялся и на эмоциях сказал, что увезёт торт в Киев, планируя угостить им своих друзей. Такие слова вызвали смех у публики, а Соловьёв предложил собрать для Ковтуна ещё чего-нибудь вкусного, если в Украине с этим настолько «грустно».