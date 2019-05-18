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Клип Сергея Лазарева «Scream» вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Клип российского певца Сергея Лазарева на песню «Scream» вошел в пятерку самых популярных на YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение». Представленный ролик уже просмотрели более 3,3 миллиона пользователей Сети.

Клип Сергея Лазарева «Scream» вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Лидером рейтинга на канале «Евровидения» стал видеоклип мальтийской исполнительницы Микелы Паче на песню «Chameleon», его просмотрели более 9,3 миллиона пользователей Интернета. С отрывом приблизительно в 100 тысяч на позиции под номером 2 расположился певец Дункан Лоуренс из Нидерландов, запись просмотрело более 9,2 миллиона человек. Исполненная итальянцем Mahmood композиция под названием «Soldi» заинтересовала около 4,2 миллиона зрителей. Швейцарский исполнитель Луки Ханни с видео на песню «She Got Me» удостоился четвертой строчки самых популярных клипов на канале «Евровидения», набрав около 4,1 миллиона просмотров.

Клип Сергея Лазарева «Scream» вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Закрывает пятерку Сергей Лазарев с клипом на песню «Scream». Ролик просмотрело более 3,3 миллиона пользователей Сети. Напомним, сегодня исполнителю предстоит отстаивать честь Российской Федерации во втором полуфинале музыкального конкурса. Певец выйдет на сцену «Евровидения» под номером 5.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:06

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