С помощью Samsung Galaxy S10 протестировали скорость 5G
Samsung Galaxy S10 5G поступил в продажу в США. С помощью него была произведена диагностика скорости загрузки в 5G сети, которая превысила 1Гбит/с.
Пока наладить связь 5G до хорошего уровня не удалось. Отмечается, что покрытие не везде стабильное, в помещениях связь практически отсутствует. При помощи нового телефона Samsung Galaxy S10 удалось замерить скорость передачи данных в 5G. Представитель Verizon по связям с общественностью Джордж Коронеос показал в своем Twitter видео, где тестируется быстрота загрузки в 5-м поколении сети при помощи нового телефона Samsung.
Скорость передачи данных превысила отметку в 1 Гбит за секунду. Это позволяет очень быстро загружать популярные приложения, сериалы и необходимые файлы. Однако покрытие 5G еще недостаточно разработано. Некоторые источники считают, что полноценно пользоваться этой технологией станет возможно только к 2021 году.
Samsung Galaxy S10 отлично подходит для того, чтобы пользоваться преимуществами связи 5G. Его цена на данный момент составляет 1300 долларов.
Пока наладить связь 5G до хорошего уровня не удалось. Отмечается, что покрытие не везде стабильное, в помещениях связь практически отсутствует. При помощи нового телефона Samsung Galaxy S10 удалось замерить скорость передачи данных в 5G. Представитель Verizon по связям с общественностью Джордж Коронеос показал в своем Twitter видео, где тестируется быстрота загрузки в 5-м поколении сети при помощи нового телефона Samsung.
Скорость передачи данных превысила отметку в 1 Гбит за секунду. Это позволяет очень быстро загружать популярные приложения, сериалы и необходимые файлы. Однако покрытие 5G еще недостаточно разработано. Некоторые источники считают, что полноценно пользоваться этой технологией станет возможно только к 2021 году.
Samsung Galaxy S10 отлично подходит для того, чтобы пользоваться преимуществами связи 5G. Его цена на данный момент составляет 1300 долларов.
Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:40