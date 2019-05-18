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С помощью Samsung Galaxy S10 протестировали скорость 5G

Samsung Galaxy S10 5G поступил в продажу в США. С помощью него была произведена диагностика скорости загрузки в 5G сети, которая превысила 1Гбит/с.
С помощью Samsung Galaxy S10 протестировали скорость 5G

Пока наладить связь 5G до хорошего уровня не удалось. Отмечается, что покрытие не везде стабильное, в помещениях связь практически отсутствует. При помощи нового телефона Samsung Galaxy S10 удалось замерить скорость передачи данных в 5G. Представитель Verizon по связям с общественностью Джордж Коронеос показал в своем Twitter видео, где тестируется быстрота загрузки в 5-м поколении сети при помощи нового телефона Samsung.

Скорость передачи данных превысила отметку в 1 Гбит за секунду. Это позволяет очень быстро загружать популярные приложения, сериалы и необходимые файлы. Однако покрытие 5G еще недостаточно разработано. Некоторые источники считают, что полноценно пользоваться этой технологией станет возможно только к 2021 году.

Samsung Galaxy S10 отлично подходит для того, чтобы пользоваться преимуществами связи 5G. Его цена на данный момент составляет 1300 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:40

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