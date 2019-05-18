Астрономы обнаружили «детскую версию» Солнечной системы





Изучая данные с телескопов Subaru и WM Keck, работающих с 2011 года, астрономы обнаружили, что вокруг подобной Солнцу звезды LkCa 15, вращаются три планеты. По предположению ученых, количество найденных небесных тел будет увеличиваться, поскольку LkCa 15 окружена огромным протопланетным диском, состоящим из газа, а также пыли, из которой и образуются планеты. К тому же специалисты выяснили, что в этом диске есть большая полость, свидетельствующая о том, что из этого материала сформировались зародыши планет.Авторы исследования считают, что обнаруженные планеты пока только встроены в протопланетный диск. Спустя некоторое время планетарные зародыши станут так называемыми «Сатурнами» и «Юпитерами».