Дочь Ирины Салтыковой продемонстрировала татуировку на спине в виде огромной птицы

На опубликованном Алисой Салтыковой снимке она демонстрирует огромную татуировку на спине, изображающую птицу с раскрытыми крыльями. Во время, когда было сделано фото, дочь Ирины Салтыковой была жгучей брюнеткой, недавно же она кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку. В подписи к публикации она интересуется у поклонников, стоит ли ей вернуться к прежнему образу или нет.Мнения фолловеров на этот счёт разделились: одни считают, что с чёрным цветом волос она выглядит привлекательнее и не похожей на других знаменитостей. Другим больше нравится образ блондинки, который делает Салтыкову ярче и визуально моложе. Некоторые подписчики больше заинтересовались запечатлённой на снимке татуировкой, отметив её оригинальность и интересуясь значением рисунка.