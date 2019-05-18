Дочь Ирины Салтыковой продемонстрировала татуировку на спине в виде огромной птицы
Дочь российской эстрадной певицы и актрисы Ирины Салтыковой на странице в Instagram опубликовала фото, сделанное около двух лет назад, показав татуировку, занимающую большую часть спины. Алиса Салтыкова поинтересовалась у поклонников, в каком образе она выглядит лучше – блондинки или брюнетки.
На опубликованном Алисой Салтыковой снимке она демонстрирует огромную татуировку на спине, изображающую птицу с раскрытыми крыльями. Во время, когда было сделано фото, дочь Ирины Салтыковой была жгучей брюнеткой, недавно же она кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку. В подписи к публикации она интересуется у поклонников, стоит ли ей вернуться к прежнему образу или нет.
Мнения фолловеров на этот счёт разделились: одни считают, что с чёрным цветом волос она выглядит привлекательнее и не похожей на других знаменитостей. Другим больше нравится образ блондинки, который делает Салтыкову ярче и визуально моложе. Некоторые подписчики больше заинтересовались запечатлённой на снимке татуировкой, отметив её оригинальность и интересуясь значением рисунка.
На опубликованном Алисой Салтыковой снимке она демонстрирует огромную татуировку на спине, изображающую птицу с раскрытыми крыльями. Во время, когда было сделано фото, дочь Ирины Салтыковой была жгучей брюнеткой, недавно же она кардинально изменила имидж, перекрасившись в блондинку. В подписи к публикации она интересуется у поклонников, стоит ли ей вернуться к прежнему образу или нет.
Мнения фолловеров на этот счёт разделились: одни считают, что с чёрным цветом волос она выглядит привлекательнее и не похожей на других знаменитостей. Другим больше нравится образ блондинки, который делает Салтыкову ярче и визуально моложе. Некоторые подписчики больше заинтересовались запечатлённой на снимке татуировкой, отметив её оригинальность и интересуясь значением рисунка.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:33