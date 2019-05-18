Влад Топалов приводит тело в порядок к лету

Певец часто отмечает, что не доволен своей фигурой. В этот раз Влад Топалов собрался с силами и объявил своим подписчикам в Instagram, что собирается заняться своим телом и похудеть на 8 килограммов. Контрольное взвешивание артист наметил на 1 июля. Также он решил не только сбросить вес, но и нарастить мышечную массу.Публикацию в Instagram он разместил для того, чтобы не было соблазна бросить начатое. Для контроля он опубликовал свои исходные данные. Вес певца на момент начала диеты составляет 86 килограммов. Артист отмечает, что сил для достижения цели у него нет, но зато присутствует отличная мотивация. Он обещает отчитываться перед подписчиками о достигнутых результатах каждую неделю.Фанаты поддержали своего кумира: «Хоть я и считаю, что ты в хорошей форме, все равно удачи тебе и выносливости», «Влад, давайте нам диету, на которой будете сидеть. И мы с Вами», «Класс! Отличный challenge! Тоже надо подкачаться, чтобы в речку не с кустов входить»