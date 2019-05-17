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Рита Дакота пообещала создать для дочери Алсу «самую лучшую» песню

Рита Дакота на фоне решения Первого канала аннулировать результаты голосования за финалистов «Голоса. Дети» решила поддержать 10-летнюю дочь Алсу. Музыкант пообещала бесплатно написать для юной артистки «самую лучшую» песню.
Рита Дакота пообещала создать для дочери Алсу «самую лучшую» песню

Дакота называет Микеллу Абрамову жертвой обстоятельств и считает, что она не заслужила такого отношения со стороны ополчившейся против нее общественности. В обращении к дочери Алсу певица отметила, что, даже если в накрутке голосов виноваты ее родители, не стоит на них обижаться, ведь все делалось во имя любви к своему ребенку. Музыкант посоветовала маленькой вокалистке не злиться и на набросившихся на нее людей, всегда выбирающих себе «врага». На этот раз «под прицел» попала она.

Знаменитость пообещала создать для Микеллы Абрамовой самую лучшую композицию. Дакота подарит юной артистке новую песню, когда боль от скандала перегорит в ее сердце, и она захочет дарить радость слушателям и лечить их души своим вокалом. Исполнительница уверена, трудности делают человека сильнее и возносят на вершину славы, откуда его сложно столкнуть даже самой жестокой травлей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 22:04

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