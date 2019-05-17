У звезды «Дома-2» Марии Кохно появилась «навязчивая мысль» сделать липофилинг

«Пока отдыхала в Тае, а моя лента превращалась в «купальный рай», в голове назрела навязчивая мысль сделать операцию!...» - написала звезда «Дома-2» в личном микроблоге.

«... Решаем, делать или нет? Я настроена уже на 80%», - подчеркнула длинноволосая блондинка.



