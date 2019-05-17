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У звезды «Дома-2» Марии Кохно появилась «навязчивая мысль» сделать липофилинг

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно сообщила поклонникам, что, отдыхая в Таиланде у нее появилось очень много комплексов. По словам телезнаменитости, «навязчивая мысль» сделать липофилинг никак не покидает ее.

У звезды «Дома-2» Марии Кохно появилась «навязчивая мысль» сделать липофилинг

Вчера Мария опубликовала у себя на странице в Instagram свежий видеоролик, на котором она запечатлена в бикини. Девушка позирует своей родительнице, в компании которой и решила улететь отдыхать в Таиланд.

Под записью Кохно оставила длинный пост, в котором обратилась к своим преданным фанаткам с просьбой «открыть ей глаза».

«Пока отдыхала в Тае, а моя лента превращалась в «купальный рай», в голове назрела навязчивая мысль сделать операцию!...» - написала звезда «Дома-2» в личном микроблоге.


У звезды «Дома-2» Марии Кохно появилась «навязчивая мысль» сделать липофилинг

По словам Марии, именно на отдыхе, где ей приходится большую часть дня находиться в купальнике, она поняла, что у нее начали появляться комплексы. Не исключает Кохно и того, что социальные сети тоже могли повлиять на ее мысли, ведь каждый день ей приходится читать большое количество нелицеприятных комментариев касательно ее фигуры, лица и так далее.

Выяснилось, что на 28 мая текущего года у бывшей участницы «Дома-2» назначена пластическая операция, а если быть точнее липофилинг. С помощью данной сложной методики специалист корректирует все возрастные изменения, которые произошли у пациента с лицом.

«... Решаем, делать или нет? Я настроена уже на 80%», - подчеркнула длинноволосая блондинка.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:49

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