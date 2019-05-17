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Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова начала зарабатывать на продаже сумок

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова нашла новый способ заработка. Выяснилось, что телебабушка начала продавать в личном микроблоге новые сумки, клатчи, портмоне, а также кошельки.

Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова начала зарабатывать на продаже сумок

Внимательные пользователи Сети обратили внимание на то, что в последнее время Ирина Александровна Агибалова довольно часто начала устраивать различные распродажи. Звезда «Дома-2» по собственному побуждению готова расстаться с нарядами и обувью, которые ей не подошли. На днях телебабушка решила вычистить свою коллекцию сумочек.

Фолловеры разгадали намерения экс-участницы «Дома-2» и поспешили отметить, что Агибалова-старшая просто нашла способ легкого заработка. Многие читатели убеждены в том, что Ирина Александровна на самом деле распродает не свои вещи. По мнению некоторых интернет-пользователей, телебабушка заключила контракт с неким магазином, а возможно даже и с несколькими, и от проданной той или иной вещи из их ассортимента получает свой %.

Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова начала зарабатывать на продаже сумок

Нужно сказать, что подписчики Агибаловой в очередной раз указали на «алчность» женщины и заявили, что она явно работает не за копейки, сообщает Ondom2.

Стоит отметить, что сама Ирина Александровна продолжает утверждать, что не видит ничего плохого в том, что продает те вещи, которыми уже не пользуется. К слову, недавно телебабушка продала у себя на страничке в Instagram сумочку, за которую просила 19 тысяч рублей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:28

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