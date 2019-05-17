«Я презираю этих…»: Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев выругался после отмены результатов шоу «Голос. Дети»
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев нецензурно выразился после того, как узнал, что итоги музыкально телепроекта «Голос. Дети» были отменены. По словам телезнаменитости, он буквально мечтает о том, чтобы «людская ненависть» опустилась на фальшивые микроблоги семейства певицы Алсу в социальных сетях.
Считанные часы назад известный шоумен в очередной раз отреагировал на свежие новости о шоу «Голос. Дети». Рустам опубликовал у себя на странице в Instagram свежий пост, где высказал свое мнение по поводу того, что Первый канал аннулировал результаты музыкального проекта.
Нужно сказать, что и в этот раз, высказываясь в адрес семьи певицы Алсу, Солнцев не стал подбирать выражений и выругал артистку. По словам звезды «Дома-2», он «презирает этих» всей своей «доброй и красивой душой».
Также Рустам указал на то, что ему будет очень интересно понаблюдать за тем, как теперь семья певицы Алсу промолчит, узнав о подобном решении Первого канала.
Нужно сказать, что чуть позже Солнцев опубликовал в личном микроблоге свежий видеоролик, в котором заявил, что насквозь видит «святош» подобных певице Алсу.
Считанные часы назад известный шоумен в очередной раз отреагировал на свежие новости о шоу «Голос. Дети». Рустам опубликовал у себя на странице в Instagram свежий пост, где высказал свое мнение по поводу того, что Первый канал аннулировал результаты музыкального проекта.
Нужно сказать, что и в этот раз, высказываясь в адрес семьи певицы Алсу, Солнцев не стал подбирать выражений и выругал артистку. По словам звезды «Дома-2», он «презирает этих» всей своей «доброй и красивой душой».
«И пусть людская ненависть опустится на их … фейковые инстаграммы», - подчеркнул шоумен.
Также Рустам указал на то, что ему будет очень интересно понаблюдать за тем, как теперь семья певицы Алсу промолчит, узнав о подобном решении Первого канала.
«P.S. Ребенок ни при чем», - отметил экс-участник «Дома-2».
Нужно сказать, что чуть позже Солнцев опубликовал в личном микроблоге свежий видеоролик, в котором заявил, что насквозь видит «святош» подобных певице Алсу.
«А ведь выйдет бывалая Алсу... Худенькая в таком платье... Да как посмотрит в камеру крупным планом... Ну как святая... Знаете, я этих святош насквозь вижу!» - заявил Рустам.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:50