Принц Гарри и Меган Маркл отказались от услуг няни





Принц Гарри и Меган Маркл демонстрируют стремление жить обычной жизнью. Перед рождением своего первенца они переехали в Фрогмор-коттедж в пригород Лондона подальше от суеты. Недавно стало известно, что пара не нанимала прислугу. Они предпочитают справляться с хозяйством своими силами.После рождения Арчи общество ожидало, что будет нанята няня, но молодые родители, как оказалось, сами прекрасно справляются с уходом за новорожденным. Сообщается, что они почти все время проводят вместе с сыном.Конечно, совсем без посторонней помощи принц Гарри и Меган Маркл не остались. С малышом им помогает мать герцогини, которая с удовольствием нянчится с внуком. В дальнейшем родители планируют нанять сыну гувернера-мужчину. Ранее Меган Маркл отмечала, что американское происхождение будет одним из основных требований к кандидату на эту должность.