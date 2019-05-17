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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от услуг няни

Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают сына без помощи няни. Известно, что справляться с новорожденным им помогает мама герцогини.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от услуг няни

Принц Гарри и Меган Маркл демонстрируют стремление жить обычной жизнью. Перед рождением своего первенца они переехали в Фрогмор-коттедж в пригород Лондона подальше от суеты. Недавно стало известно, что пара не нанимала прислугу. Они предпочитают справляться с хозяйством своими силами.

После рождения Арчи общество ожидало, что будет нанята няня, но молодые родители, как оказалось, сами прекрасно справляются с уходом за новорожденным. Сообщается, что они почти все время проводят вместе с сыном.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от услуг няни

Конечно, совсем без посторонней помощи принц Гарри и Меган Маркл не остались. С малышом им помогает мать герцогини, которая с удовольствием нянчится с внуком. В дальнейшем родители планируют нанять сыну гувернера-мужчину. Ранее Меган Маркл отмечала, что американское происхождение будет одним из основных требований к кандидату на эту должность.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:18

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