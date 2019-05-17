Ученые: Желание достичь цели в жизни влияет на состояние здоровья





Проведенное исследование предполагало, что люди с более сильной позицией в жизни чаще остальных принимают сообщения, которые пропагандируют здоровое поведение. Ученые сообщают, что решения, касающиеся здоровья, например, выбор между поднятием лестницей или лифтом, сопряжены с некоторыми конфликтами. В исследовании приняли участие люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Добровольцы рассказали о своей жизненной цели, а также указали степень, в которой они соглашались или не соглашались с такими словами, как "У меня есть чувство направления и цели в жизни", "У меня нет четкого представления о том, кто я есть" или "Я точно не знаю, чего пытаюсь достичь в жизни ".После испытуемым показали сообщения о здоровье, которые способствуют физической активности. Ответы людей контролировались fMRI, который исследует области мозга, становящиеся активными, когда пациент не уверен в своем выборе или чувствует конфликт. Те добровольцы, которые выразили сильную жизненную позицию, имели меньшую активность в данных областях мозга.