Представлены способы облегчения симптомов сезонной аллергии





В преддверии лета люди, страдающие аллергическим риноконъюнктивитом, должны особенно подготовиться к сезону и прислушиваться к рекомендациям специалистов. Назальные спреи и антигистаминные средства помогают предотвратить кашель и чиханье на протяжении дня, однако в большей степени симптомы сенной лихорадки проявляются в ночное время, когда пыльца оседает. Заложенный нос и першение в горле могут помешать сну, что приведет к ослаблению иммунитета и хронической усталости.Эксперты советуют ежедневно проводить уборку в своей комнате – пылесосить, протирать пол влажной тряпкой, чистить одежду. Это поможет избавиться от пыльцы, проникающей в дом через открытые окна. В сезон обострения сезонной аллергии следует избегать ночных прогулок. Позднее укладывание в постель, наряду с мешающим спать поллинозом, усугубляет симптомы сенной лихорадки и ослабляет весь организм. На ночь специалисты рекомендуют принимать антигистаминные средства, очищать нос от аллергенов и восстанавливать влажную среду специальными спреями, использовать травяные капли для успокоения глаз.