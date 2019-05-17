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Эмили Ратаковски полностью обнажилась в знак протеста против запрета абортов в США

Известная американская модель Эмили Ратаковски поддержала актрису Миллу Йовович, выступающую против запрета абортов в нескольких штатах США. Звезда подиума полностью обнажилась в знак протеста и разместила «жаркие» снимки в личном микроблоге.

Эмили Ратаковски полностью обнажилась в знак протеста против запрета абортов в США

На опубликованном в Instagram кадре интимное место модели прикрыто цветком. Эмили Ратаковски часто демонстрирует горячие фото, однако так она оголяется впервые за всю историю своей карьеры. Актриса позирует стоя, прикрывая грудь руками. Знаменитость желает привлечь внимание людей к серьезной проблеме таким необычным образом.

По словам звезды, ей пришлось столкнуться с нежелаемой беременностью и сделать аборт. Вмешательство Ратаковски перенесла тяжело, но все же продолжает «агитировать» за разрешение искусственного прерывания беременности. Согласно новому закону, аборт после шести недель не имеют права делать даже жертвы насилия.
Эмили Ратаковски полностью обнажилась в знак протеста против запрета абортов в США

К пяти штатам присоединилась и Джорджия. Знаменитость написала, что законопроект был одобрен «25 белыми мужчинами». Он будет принят в штатах с большим количеством темнокожего населения. Против запрета абортов выступили Рианна и Эван Рэйчел Вуд. Знаменитости утверждают: мужчинам следует делать вазэктомию в обязательном порядке.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:32

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