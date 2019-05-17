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Сергей Пускепалис не снимается в западных фильмах из-за патриотических взглядов

Сергей Пускепалис не соглашается участвовать в фильмах западного производства из-за патриотических взглядов. Свою позицию относительно этого вопроса он объяснил тем, что не может сниматься в картинах, где русских людей выставляют в негативном свете.

Сергей Пускепалис не снимается в западных фильмах из-за патриотических взглядов

Сергей Пускепалис - известный актер и режиссер, обладатель различных премий. Например, за работу над фильмом "Как я провел этим летом" артист получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале, как лучший исполнитель мужской роли. Он работал с Джудом Лоу в картине "Черное море", после чего часто получает предложения сниматься в зарубежных фильмах. Но актер отвергает эти предложения несмотря на щедрый гонорар.
Сергей Пускепалис не снимается в западных фильмах из-за патриотических взглядов

Свою позицию относительно этого факта он объяснил следующим образом: "Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских". Пускепалис всегда подчеркивает свои патриотические взгляды, поклонники часто отмечают, что уважают в актере эту черту.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:53

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