Сергей Пускепалис не снимается в западных фильмах из-за патриотических взглядов





Сергей Пускепалис - известный актер и режиссер, обладатель различных премий. Например, за работу над фильмом "Как я провел этим летом" артист получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале, как лучший исполнитель мужской роли. Он работал с Джудом Лоу в картине "Черное море", после чего часто получает предложения сниматься в зарубежных фильмах. Но актер отвергает эти предложения несмотря на щедрый гонорар.Свою позицию относительно этого факта он объяснил следующим образом: "Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских". Пускепалис всегда подчеркивает свои патриотические взгляды, поклонники часто отмечают, что уважают в актере эту черту.