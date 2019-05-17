Ольга Рапунцель считает Сашу Черно опасной для общества
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель считает Александру Черно опасной для общества. В этом длинноволосая красавица на днях призналась своим коллегам, после чего получила предупреждение от возлюбленной Иосифа Оганесяна.
На днях в эфир канала «ТНТ» вышел выпуск телешоу «Спаси свою любовь», в котором Рапунцель в очередной раз поскандалила с Черно. На общей кухне неожиданно Ольга заявила, что считает Александру опасной для социума.
Отметим, что свои выводы молодая мамочка решила никак не объяснять ребятам, с которыми прожила под одной крышей месяц. Рапунцель просто указала на то, что для нее мнение Черно не имеет никакого значения и даже поинтересовалась у ребят, которые в тот момент находились возле нее, почему она должна прислушиваться к избраннице Оганесяна.
Нужно сказать, что Александра не стала сдерживать своих эмоций и поспешила предупредить Ольгу, что в следующий раз ее «красивое личико» может пострадать. По всей видимости, девушка настолько была увлечена приготовлением еды для своего любимого супруга, что решила не тратить время на бессмысленное выяснение отношений с «брендом» телестройки «Дом-2».
Да и Рапунцель после своих заявлений поспешила отойти от Черно на безопасное расстояние, а это значит, что пышке реалити-шоу довольно сложно бы было ее догнать.
К слову, с мнением Ольги согласились многие телезрители «Дома-2» после того, как увидели, что Александра пыталась снести стены в доме шоу «Спаси свою любовь» ногой.
На днях в эфир канала «ТНТ» вышел выпуск телешоу «Спаси свою любовь», в котором Рапунцель в очередной раз поскандалила с Черно. На общей кухне неожиданно Ольга заявила, что считает Александру опасной для социума.
Отметим, что свои выводы молодая мамочка решила никак не объяснять ребятам, с которыми прожила под одной крышей месяц. Рапунцель просто указала на то, что для нее мнение Черно не имеет никакого значения и даже поинтересовалась у ребят, которые в тот момент находились возле нее, почему она должна прислушиваться к избраннице Оганесяна.
Нужно сказать, что Александра не стала сдерживать своих эмоций и поспешила предупредить Ольгу, что в следующий раз ее «красивое личико» может пострадать. По всей видимости, девушка настолько была увлечена приготовлением еды для своего любимого супруга, что решила не тратить время на бессмысленное выяснение отношений с «брендом» телестройки «Дом-2».
Да и Рапунцель после своих заявлений поспешила отойти от Черно на безопасное расстояние, а это значит, что пышке реалити-шоу довольно сложно бы было ее догнать.
К слову, с мнением Ольги согласились многие телезрители «Дома-2» после того, как увидели, что Александра пыталась снести стены в доме шоу «Спаси свою любовь» ногой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:45