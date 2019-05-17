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Ученые рассказали о популярных мифах и фактах о пользе манго для похудения

Манго считается не только вкусным экзотическим плодом, но и богатым на необходимые для здоровья организма витамины A, C и B6. Ученые рассказали о популярных фактах и мифах о пользе этого фрукта для похудения после одного из исследований, пишет издание Nutrition Research.

Ученые рассказали о популярных мифах и фактах о пользе манго для похудения

Специалисты выяснили, что объем потребляемых калорий позволит сократить переход с нездоровой еды на манго. В ходе научной работы людям, страдающим от избыточного веса, с помощью употребления сочного плода удалось сбросить на 0,3 кг больше по сравнению с теми, кто отказался от манго.

Манго – продукт, имеющий низкую энергетическую ценность и является низкокалорийным, поэтому идеально подойдет для следящих за фигурой людей. В нем также содержится много клетчатки, усиливающей чувство сытости и уменьшающей усвоение жиров и углеводов. Одна порция манго содержит 2,6 граммов клетчатки – 10% от суточной нормы. Еще одно важное свойство продукта – возможность снижения риска развития рака, благодаря наличию во фруктах бета-каротина.
Ученые рассказали о популярных мифах и фактах о пользе манго для похудения

По словам экспертов, большие объемы одного манго не дадут ожидаемого результата. Для того, чтобы сбросить вес, важно изменить свой рацион полностью, отказавшись от вредной еды в пользу фрукта и не забывать об активных физических нагрузках.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:20

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