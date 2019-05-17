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В Томской области мужчина несколько дней жил с трупом матери

В Томской области в отношении мужчины 34 лет возбужденного уголовное дело по статье об убийстве человека. По версии следствия, гражданин избил до смерти свою мать, после чего несколько дней жил вместе с трупом, сообщает областная прокуратура.
В Томской области мужчина несколько дней жил с трупом матери

Согласно информации, мужчина вместе с матерью систематически распивал спиртные напитки, а в сентябре минувшего года он толкнул родительницу, которая упри падении ударилась головой. После этого гражданин нанес ей ногами, руками и неустановленным пока предметом более трех десятков ударов по голове и телу. Затем подозреваемый оставил труп матери в квартире и ушел из дома на три дня, на протяжении которых употреблял спиртные напитки. Вернувшись домой, он отнес тело к окну, провел в квартире ночь и уехал к бывшей супруге, которой и рассказал о содеянном.

В настоящее время материалы уголовно дела переданы в Советский районный суд для рассмотрения. Задержанный полностью признал свою вину, о сроке, который грозит гражданину, информации нет.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:59

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