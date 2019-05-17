Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России





Новинка от Xiaomi оснащена 5,97-дюймовым экраном Super AMOLED, имеющим вырез в виде капли. Упрощенное устройство Mi 9 SE получило основную камеру с тремя датчиками на 48/8/13 Мп и селфи-модуль на 20 Мп. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 712 в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.Автономию аппарата обеспечивает АКБ на 3070 мАч с поддержкой быстрой подзарядки на 18 Вт. Mi 9 SE, подготовленный китайским брендом для России, имеет слоты для двух SIM-карт, Wi-Fi, Bluetooth 5, USB Type-C. Работой устройства управляет Android 9.0 Pie с фирменным интерфейсом MIUI 10. Смартфон обладает технологиями NFC, GPS/ГЛОНАСС/Beidou.На российском рынке аппарат появится в двух оттенках – черном и синем. Версия упрощенной модели Mi 9 SE, наделенная хранилищем 6/64 ГБ, оценена почти в 25 000 рублей, а модификация с 6/128 ГБ памяти – в сумму около 28 000 рублей. Продажи в России начинаются с 23 мая.