АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Продуцирующие инсулин бета-клетки могут менять функцию при диабете
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России

Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России

Новинка от Xiaomi оснащена 5,97-дюймовым экраном Super AMOLED, имеющим вырез в виде капли. Упрощенное устройство Mi 9 SE получило основную камеру с тремя датчиками на 48/8/13 Мп и селфи-модуль на 20 Мп. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 712 в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

Автономию аппарата обеспечивает АКБ на 3070 мАч с поддержкой быстрой подзарядки на 18 Вт. Mi 9 SE, подготовленный китайским брендом для России, имеет слоты для двух SIM-карт, Wi-Fi, Bluetooth 5, USB Type-C. Работой устройства управляет Android 9.0 Pie с фирменным интерфейсом MIUI 10. Смартфон обладает технологиями NFC, GPS/ГЛОНАСС/Beidou.
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России

На российском рынке аппарат появится в двух оттенках – черном и синем. Версия упрощенной модели Mi 9 SE, наделенная хранилищем 6/64 ГБ, оценена почти в 25 000 рублей, а модификация с 6/128 ГБ памяти – в сумму около 28 000 рублей. Продажи в России начинаются с 23 мая.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмили Ратаковски полностью обнажилась в
Татьяна Африкантова продолжает
Продуцирующие инсулин бета-клетки могут
Аналитики: Реальные доходы россиян
Сергей Пускепалис не снимается в
Ольга Рапунцель считает Сашу Черно
Джоди Фостер осталась равнодушной к
Ученые рассказали о популярных мифах и
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE
В Томской области мужчина несколько
Традиции благотворительности
Мария Горбань участвовала в постельных
Ученые создают обезболивающее, не
В Сети обнародованы шпионские фото
Медики назвали внезапное похудение
Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без
Риск смерти от рака груди может снизить
Мик Джаггер показал зажигательный танец
Россия может начать сооружение
Анастасия Волочкова назвала в Instagram
Эксперт назвал неожиданные последствия
Звезде сериала "Воронины" Станиславу
Google Translate научили имитировать
Концерн Nissan разработал автопилот
Армия США выбрала разработчиков
Телесериал «Чудотворцы» с Дэниэлом
Спидраннер установил рекорд по
В Испании суд оправдал певицу Шакиру по
Ученые описали управляющую движениями
Сергей Жуков открыл в Крыму кафе «Папа
Просмотреть все новости