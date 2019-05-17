Традиции благотворительности возрождаются благодаря творчеству воспитанников Центра культуры «Хорошевский»





Разнообразие студий и кружков позволяет найти увлечение на любой вкус и возраст. При этом применяются не только инновационные методики преподавания, но и соблюдаются лучшие традиции советских методик воспитания эстетически, духовно и физически развитых личностей. Педагоги «Хорошевского» решили возродить традиции общения юного поколения с ветеранами. Ребята из образцового танцевального ансамбля «Ровесник» навещают ветеранов Великой отечественной войны, слушают их рассказы и воспоминания, а в ответ дарят свое творчество. Зрителям России и даже зарубежья известны танцы «Ровесника», дети выезжают на конкурсы различных уровней и на гастроли. И, конечно, с нетерпением их приезда ждут ветераны. В этом году ансамбль танца «Ровесник» в реабилитационном центре Дома ветеранов войн и вооружённых сил провел четыре концерта и обещает приехать еще. Помимо танцевальных кружков, в ЦК «Хорошевский» спортивные кружки, творческие, театральные, вокальные студии, развивающие кружки для детей от года. Опытные педагоги помогут весело провести досуг и раскрыть таланты ребенка – от занятий шахматами до гимнастики с элементами акробатики и игре на гитаре. Помимо этого, в Центре можно пройти подготовку к школе, изучить английский язык, исправить недостатки речи и научиться самому главному – общению со сверстниками.