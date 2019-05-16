Татьяна Буланова выпустила новую композицию “Играю в прятки на судьбу”

О выходе нового трека Татьяна Буланова сообщила посредством публикации в Instagram, а анонс события был обнародован еще несколько дней назад. Прослушать и скачать композицию поклонники творчества певицы могут во всех официальных сетях. Автором слов к песне “Играю в прятки на судьбу” выступил Михаил Гуцериев, а над музыкальным сопровождением работал Алексей Романоф.В композиции Буланова рассказывает о расставании с любимым человеком и необходимости “заливать боль вином”. При этом она не теряет надежды на то, что сможет начать все заново. Поздравить артистку с премьерой успели многие коллеги, также оценили трек и поклонники знаменитости, высказав свое мнение в комментариях.