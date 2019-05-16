АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Татьяна Буланова выпустила новую композицию “Играю в прятки на судьбу”

Отечественная певица Татьяна Буланова официально выпустила новую композицию, получившую название “Играю в прятки на судьбу”. В песне 50-летняя артистка затронула тему расставания.
Татьяна Буланова выпустила новую композицию “Играю в прятки на судьбу”

О выходе нового трека Татьяна Буланова сообщила посредством публикации в Instagram, а анонс события был обнародован еще несколько дней назад. Прослушать и скачать композицию поклонники творчества певицы могут во всех официальных сетях. Автором слов к песне “Играю в прятки на судьбу” выступил Михаил Гуцериев, а над музыкальным сопровождением работал Алексей Романоф.

В композиции Буланова рассказывает о расставании с любимым человеком и необходимости “заливать боль вином”. При этом она не теряет надежды на то, что сможет начать все заново. Поздравить артистку с премьерой успели многие коллеги, также оценили трек и поклонники знаменитости, высказав свое мнение в комментариях.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Армия США выбрала разработчиков
Телесериал «Чудотворцы» с Дэниэлом
Спидраннер установил рекорд по
В Испании суд оправдал певицу Шакиру по
Ученые описали управляющую движениями
Сергей Жуков открыл в Крыму кафе «Папа
Киркоров поздравил Баскова с успехом
Татьяна Буланова выпустила новую
Компания Koenigsegg выпустит дешевый
Ученые рассказали о внеземном
"Первый канал" 24 мая покажет прямой
Ученые узнали причины неэффективности
Сергей Полунин и Елена Ильиных
«Мы не в ответе за своих родителей»:
Раскрыта дата бракосочетания Сергея
Салон Bentley Flying Spur получит
В Череповце собутыльники зарезали
«Кинул кирпич в машину»: Настасья
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
К продажам в России готовится планшет
Просмотреть все новости