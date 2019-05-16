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Сергей Жуков открыл в Крыму кафе «Папа жарит мясо»

Российский музыкант и бизнесмен, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков на странице в Instagram анонсировал открытие очередного заведения – кафе с «говорящим» названием «Папа жарит мясо». Новый гастрономический проект артист запускает в Симферополе, его «фишками» станет шаурма и красные перчатки для посетителей.
Сергей Жуков открыл в Крыму кафе «Папа жарит мясо»

Сергей Жуков продолжает заниматься ресторанным бизнесом, на этот раз «расширив географию» и открыв собственное кафе в Крыму. Музыкант рассказал об этом в соцсети, пообещав бесплатное угощение для первой сотни посетителей. В заведении будут подавать мясные блюда, в частности, разные виды шаурмы, а при подаче блюд гости заведения получат красные перчатки, чтобы есть было удобнее.

Ранее Жуков открыл два бара в Москве, повторяющих название его группы, и один в Казани. Также совместно с супругой он развивает «сладкий» бизнес, владея кафе, в которых можно заказать на торжественное мероприятие торты, кексы, пирожные и другие вкусные десерты.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:12

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