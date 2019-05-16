Сергей Жуков открыл в Крыму кафе «Папа жарит мясо»

Сергей Жуков продолжает заниматься ресторанным бизнесом, на этот раз «расширив географию» и открыв собственное кафе в Крыму. Музыкант рассказал об этом в соцсети, пообещав бесплатное угощение для первой сотни посетителей. В заведении будут подавать мясные блюда, в частности, разные виды шаурмы, а при подаче блюд гости заведения получат красные перчатки, чтобы есть было удобнее.Ранее Жуков открыл два бара в Москве, повторяющих название его группы, и один в Казани. Также совместно с супругой он развивает «сладкий» бизнес, владея кафе, в которых можно заказать на торжественное мероприятие торты, кексы, пирожные и другие вкусные десерты.