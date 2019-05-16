Анна Хилькевич рассказала, сколько раз они занимаются сексом с мужем в неделю

Анна Хилькевич призналась, что считает секс одной из важных составляющих счастливой супружеской жизни. Как только у пары заканчивается интим, убеждена звезда, это отражается на отношениях в целом. Кроме того, сексуальный контакт помогает в урегулировании некоторых бытовых конфликтов.Отвечая на вопрос ведущей о том, какое количество секса она считает нормальным, Анна Хилькевич призналась, что это не менее двух или трех раз в неделю. Актриса отметила, что это минимальный показатель, итоговый результат может зависеть от конкретных обстоятельств. Такое признание у Ирины Шихман вызвало удивление, поскольку она считала, что подобная планка является высокой для семейных отношений.