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Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

Актриса Светлана Пермякова вместе со своей сестрой посетила передачу «Модный приговор». Родственница знаменитости изменила свою внешность, удивив зрителей.
Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

Звезда «Интернов» выступила в данном шоу на Первом канале. Прежде Пермякова участвовала в «Модном приговоре» в роли эксперта, но на этот раз она выступила как обвинитель.

Выступая в рамках дела «Человек-бронепоезд», актриса заявила, что ее сестра Ирина Лазарева является человеком с очень сильным характером с нелегкой судьбой. Муж Лазаревой ныне болеет раком, и Пермякова посчитала, что изменения позитивно скажутся на ее жизни.

Когда стилисты изменили Ирину Лазареву, Светлана Пермякова не сдержала эмоций и расплакалась. Перемены хорошо сказались на ее близкой, оценили ее внешность и зрители.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:42

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