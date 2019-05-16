Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

Звезда «Интернов» выступила в данном шоу на Первом канале. Прежде Пермякова участвовала в «Модном приговоре» в роли эксперта, но на этот раз она выступила как обвинитель.Выступая в рамках дела «Человек-бронепоезд», актриса заявила, что ее сестра Ирина Лазарева является человеком с очень сильным характером с нелегкой судьбой. Муж Лазаревой ныне болеет раком, и Пермякова посчитала, что изменения позитивно скажутся на ее жизни.Когда стилисты изменили Ирину Лазареву, Светлана Пермякова не сдержала эмоций и расплакалась. Перемены хорошо сказались на ее близкой, оценили ее внешность и зрители.