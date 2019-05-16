Семен Слепаков заговорил о возможном возрождении шоу “Наша Russia”

На личной странице Семен Слепаков разместил серию кадров, снятых во время работы над “Наша Russia”. На них присутствуют как он, так и исполнители главных ролей в лице Михаила Галустяна и Сергея Светлакова. У фолловеров шоумен поинтересовался, что они думают насчет возрождения шоу. В частности, речь может идти о выходе второго сезона, где зрителям покажут других персонажей. Также автор поста поинтересовался, кого подписчики считают героями современности.В комментариях о себе напомнил Михаил Галустян, выразивший мнение, что сериал оказался закрыт несправедливо и безнаказанно. Большинство юзеров поддержали идею Слепакова, признавшись, что им не хватает “Наша Russia” на экранах.