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Семен Слепаков заговорил о возможном возрождении шоу “Наша Russia”

Отечественный юморист Семен Слепаков заговорил о возможности возрождения шоу “Наша Russia”, в свое время пользовавшегося большой популярностью. Соответствующий пост с намеком шоумен опубликовал в Instagram.
Семен Слепаков заговорил о возможном возрождении шоу “Наша Russia”

На личной странице Семен Слепаков разместил серию кадров, снятых во время работы над “Наша Russia”. На них присутствуют как он, так и исполнители главных ролей в лице Михаила Галустяна и Сергея Светлакова. У фолловеров шоумен поинтересовался, что они думают насчет возрождения шоу. В частности, речь может идти о выходе второго сезона, где зрителям покажут других персонажей. Также автор поста поинтересовался, кого подписчики считают героями современности.

В комментариях о себе напомнил Михаил Галустян, выразивший мнение, что сериал оказался закрыт несправедливо и безнаказанно. Большинство юзеров поддержали идею Слепакова, признавшись, что им не хватает “Наша Russia” на экранах.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:23

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