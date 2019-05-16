Семен Слепаков заговорил о возможном возрождении шоу “Наша Russia”
Отечественный юморист Семен Слепаков заговорил о возможности возрождения шоу “Наша Russia”, в свое время пользовавшегося большой популярностью. Соответствующий пост с намеком шоумен опубликовал в Instagram.
На личной странице Семен Слепаков разместил серию кадров, снятых во время работы над “Наша Russia”. На них присутствуют как он, так и исполнители главных ролей в лице Михаила Галустяна и Сергея Светлакова. У фолловеров шоумен поинтересовался, что они думают насчет возрождения шоу. В частности, речь может идти о выходе второго сезона, где зрителям покажут других персонажей. Также автор поста поинтересовался, кого подписчики считают героями современности.
В комментариях о себе напомнил Михаил Галустян, выразивший мнение, что сериал оказался закрыт несправедливо и безнаказанно. Большинство юзеров поддержали идею Слепакова, признавшись, что им не хватает “Наша Russia” на экранах.
На личной странице Семен Слепаков разместил серию кадров, снятых во время работы над “Наша Russia”. На них присутствуют как он, так и исполнители главных ролей в лице Михаила Галустяна и Сергея Светлакова. У фолловеров шоумен поинтересовался, что они думают насчет возрождения шоу. В частности, речь может идти о выходе второго сезона, где зрителям покажут других персонажей. Также автор поста поинтересовался, кого подписчики считают героями современности.
В комментариях о себе напомнил Михаил Галустян, выразивший мнение, что сериал оказался закрыт несправедливо и безнаказанно. Большинство юзеров поддержали идею Слепакова, признавшись, что им не хватает “Наша Russia” на экранах.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:23