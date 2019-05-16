Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно Наталью Вяль заподозрили в беременности





Красно и его спутницы посетили студию передачи «На самом деле», где начали выяснять отношения. Актер после расставания с Натальей Шевель, третьей супругой, решил вернуться к Вяль, являющейся матерью его двоих детей. Последняя на соответственное предложение ответила отрицательно, к тому же выяснилось, что она встречается с другим мужчиной, режиссером Александром Большаковым, и ожидает от него ребенка. Шевель подвергла критике оппонентку, заявив, что та разрушила ее брак. Она предложила третьей жене Ивана Краско сообщить тому о беременности, но та в свою очередь отметила, что в последнее время не состояла с ним в любовной связи.Позже актер взял слово и высказал негодование в адрес Вяль. Он считает, что вне камер она говорит ему о влюбленности, а на публике неожиданно меняет поведение. Наталья Вяль отказалась обсудить эту ситуацию с экс-мужем.