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Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно Наталью Вяль заподозрили в беременности

Третья супруга Наталья Вяль 88-летнего актера Ивана Краско ждет ребенка от нового возлюбленного. При этом артист бросил четвертую жену ради нее.
Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно Наталью Вяль заподозрили в беременности

Красно и его спутницы посетили студию передачи «На самом деле», где начали выяснять отношения. Актер после расставания с Натальей Шевель, третьей супругой, решил вернуться к Вяль, являющейся матерью его двоих детей. Последняя на соответственное предложение ответила отрицательно, к тому же выяснилось, что она встречается с другим мужчиной, режиссером Александром Большаковым, и ожидает от него ребенка. Шевель подвергла критике оппонентку, заявив, что та разрушила ее брак. Она предложила третьей жене Ивана Краско сообщить тому о беременности, но та в свою очередь отметила, что в последнее время не состояла с ним в любовной связи.

Позже актер взял слово и высказал негодование в адрес Вяль. Он считает, что вне камер она говорит ему о влюбленности, а на публике неожиданно меняет поведение. Наталья Вяль отказалась обсудить эту ситуацию с экс-мужем.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:09

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