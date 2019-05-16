АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

BMW опубликовала снимки нового хэтчбека 1-Series

Немецкая компания BMW опубликовала официальные снимки своей ожидаемой новинки – хэтчбека 1-Series. Автомобиль получит новую модульную платформу, 302-сильный двигатель, передний привод и цифровую приборную панель.
BMW опубликовала снимки нового хэтчбека 1-Series

Немецкий производитель BMW на своей официальной странице в Twitter разместил снимки нового хэтчбека 1-Series. На фотографиях автомобиль практически полностью обличен в маскировку, но основные части кузова открыты: головная оптика, радиаторная решетка, колесные диски, лобовое и боковые стекла, задние фонари и многое другое.

Хэтчбек BMW 1-Series получит новую модульную платформу FAAR. За счет нее инженерам удалось снизить вес автомобиля и увеличить пространство внутри салона. Устаревшая аналоговая приборная панель заменена на современную, цифровую. Под капотом новинки окажется 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, способный генерировать 302 лошадиные силы. Хэтчбек получит 8-ступенчатую автоматическую КПП и передний привод. Также должна выйти специальная версия M135i. Она получит агрессивный внешний вид, обновленные бампера и специальный дизайн радиаторной решетки, напоминающий родстер Z4.
BMW опубликовала снимки нового хэтчбека 1-Series

Презентация хэтчбека BMW 1-Series должна состояться осенью 2019 года в рамках Франкфуртского автосалона. Там же должны представить 8-Series Gran Coupe. Автомобиль получит 4,4-литровый турбированный двигатель V8, чья мощность составит 530 лошадиных сил. Его продажи могут начаться до конца 2019 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
К продажам в России готовится планшет
В подлодках проекта “Ясень-М” обнаружен
Эксперты раскрыли точность прогнозов
Семен Слепаков заговорил о возможном
Ангела Меркель подтверждает намерение
Конспирологи: Конец света произойдет в
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно
Vivo существенно снизила цены на свои
Ученые предложили усилить «Армату»
Наталья Штурм призналась в уважении к
Олег Харитонов откровенно ответил на
Королевский эксперт: «Меган Маркл
BMW опубликовала снимки нового хэтчбека
Представлен компактный смартфон Sony
Мотоциклист погиб в ДТП на подъездной
Австрийские СМИ назвали потенциального
В женской спальне на «Дом-2» опять
Просмотреть все новости