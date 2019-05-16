BMW опубликовала снимки нового хэтчбека 1-Series





Немецкий производитель BMW на своей официальной странице в Twitter разместил снимки нового хэтчбека 1-Series. На фотографиях автомобиль практически полностью обличен в маскировку, но основные части кузова открыты: головная оптика, радиаторная решетка, колесные диски, лобовое и боковые стекла, задние фонари и многое другое.Хэтчбек BMW 1-Series получит новую модульную платформу FAAR. За счет нее инженерам удалось снизить вес автомобиля и увеличить пространство внутри салона. Устаревшая аналоговая приборная панель заменена на современную, цифровую. Под капотом новинки окажется 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, способный генерировать 302 лошадиные силы. Хэтчбек получит 8-ступенчатую автоматическую КПП и передний привод. Также должна выйти специальная версия M135i. Она получит агрессивный внешний вид, обновленные бампера и специальный дизайн радиаторной решетки, напоминающий родстер Z4.Презентация хэтчбека BMW 1-Series должна состояться осенью 2019 года в рамках Франкфуртского автосалона. Там же должны представить 8-Series Gran Coupe. Автомобиль получит 4,4-литровый турбированный двигатель V8, чья мощность составит 530 лошадиных сил. Его продажи могут начаться до конца 2019 года.