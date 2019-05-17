Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без макияжа

Певица Нюша и Игорь Сивов состоят в браке несколько лет и воспитывают дочь, которую артистка родила в Майами. Звезде удается совмещать материнство и развитие карьеры, но первые месяцы после родов она провела в уединенном месте. Лишь несколько недель назад артистка заявила о том, что выпустит новый хит и поменяет имидж. Сейчас поклонники помогают определиться с внешним видом Нюши на ее странице в сети Instagram, а супруг показывает поклонникам ее снимки без макияжа. Игорь Сивов трогательно поздравил супругу с Днем семьи, опубликовав совместный снимок на своем Instagram-аккаунте.На снимке Сивов запечатлен в джинсах и пиджаке в красивом зале, обнимая облаченную в белое платье Нюшу. Певица запечатлена без макияжа, что заметили поклонники, отметив естественную красоту артистки.