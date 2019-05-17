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Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без макияжа

Супруг певицы Нюши показал публике фотографию звездной жены без макияжа. Снимок появился на странице главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова в сети Instagram.
Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без макияжа

Певица Нюша и Игорь Сивов состоят в браке несколько лет и воспитывают дочь, которую артистка родила в Майами. Звезде удается совмещать материнство и развитие карьеры, но первые месяцы после родов она провела в уединенном месте. Лишь несколько недель назад артистка заявила о том, что выпустит новый хит и поменяет имидж. Сейчас поклонники помогают определиться с внешним видом Нюши на ее странице в сети Instagram, а супруг показывает поклонникам ее снимки без макияжа. Игорь Сивов трогательно поздравил супругу с Днем семьи, опубликовав совместный снимок на своем Instagram-аккаунте.

На снимке Сивов запечатлен в джинсах и пиджаке в красивом зале, обнимая облаченную в белое платье Нюшу. Певица запечатлена без макияжа, что заметили поклонники, отметив естественную красоту артистки.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:12

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