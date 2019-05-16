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Путин предложил развязку конфликта о строительстве храмов в Екатеринбурге

Владимир Путин сделал официальное заявление о митингах в Екатеринбурге. Как передает Telegram-канал “URA.RU”, глава страны предложил развязку конфликта о строительстве храмов.
Путин предложил развязку конфликта о строительстве храмов в Екатеринбурге

Владимир Путин отметил, что следует учитывать мнение жителей района на счет проекта по строительству храма. Президент считает, что храм должен объединять народ, а не разъединять. В частности, он предложил проводить опросы среди граждан и решать конфликт согласно мнению большинства.

Путин призвал не перетягивать канат, а договориться. Обращаясь к властям города, президент отметил, что администрация должна найти решение. В случае, если храм был возведен, а жители района выражают недовольство, Путин посоветовал застройщикам сделать сквер в другом месте.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:57

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