Путин предложил развязку конфликта о строительстве храмов в Екатеринбурге





Владимир Путин отметил, что следует учитывать мнение жителей района на счет проекта по строительству храма. Президент считает, что храм должен объединять народ, а не разъединять. В частности, он предложил проводить опросы среди граждан и решать конфликт согласно мнению большинства.Путин призвал не перетягивать канат, а договориться. Обращаясь к властям города, президент отметил, что администрация должна найти решение. В случае, если храм был возведен, а жители района выражают недовольство, Путин посоветовал застройщикам сделать сквер в другом месте.