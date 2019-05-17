Мик Джаггер показал зажигательный танец после операции на сердце

Знаменитость разместил ролик с энергичными движениями в личном блоге Instagram. В кадре видно, как 75-летний Джаггер бодро и легко танцует в тренажерном зале под музыку в белой футболке и спортивных штанах. Рок-звезда дал понять поклонникам, что сейчас с ним все в порядке, и он находится в хорошей физической форме.Музыканту сделали операцию по замене сердечного клапана в одном из медучреждений Нью-Йорка в начале прошлого месяца. Лидер коллектива принес свои извинения фанатам за отмененные гастроли The Rolling Stones в Канаде и США, признавшись, что не любит подводить людей.Танец ветерана мировой рок-сцены произвел сильное впечатление на почитателей его творчества. Они написали множество комплиментов в адрес Мика Джаггера, который не стареет ни душой, ни телом.