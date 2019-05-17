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Мик Джаггер показал зажигательный танец после операции на сердце

Фронтмен легендарного коллектива The Rolling Stones, актер и продюсер Мик Джаггер недавно удивил своих фанатов. Рок-музыкант показал на видео, как зажигательно танцует после перенесенной операции на сердце.

Мик Джаггер показал зажигательный танец после операции на сердце

Знаменитость разместил ролик с энергичными движениями в личном блоге Instagram. В кадре видно, как 75-летний Джаггер бодро и легко танцует в тренажерном зале под музыку в белой футболке и спортивных штанах. Рок-звезда дал понять поклонникам, что сейчас с ним все в порядке, и он находится в хорошей физической форме.

Музыканту сделали операцию по замене сердечного клапана в одном из медучреждений Нью-Йорка в начале прошлого месяца. Лидер коллектива принес свои извинения фанатам за отмененные гастроли The Rolling Stones в Канаде и США, признавшись, что не любит подводить людей.

Танец ветерана мировой рок-сцены произвел сильное впечатление на почитателей его творчества. Они написали множество комплиментов в адрес Мика Джаггера, который не стареет ни душой, ни телом.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:10

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