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Анастасия Волочкова назвала в Instagram длину своего знаменитого шпагата

Известная балерина Анастасия Волочкова недавно отправилась на Мальдивы, но и на отдыхе она не забывает о своих многочисленных поклонниках, публикуя в Instagram фотографии с экзотического курорта. На одном из свежих снимков танцовщица продемонстрировала свой знаменитый шпагат, а в комментарии к фото назвала его длину.

Анастасия Волочкова назвала в Instagram длину своего знаменитого шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней проводит время на Мальдивах и делится фотографиями с отдыха на своей странице в социальной сети. Безусловно, не обходится и без снимков, на которых балерина демонстрирует свой «королевский» шпагат. Под одним из фото танцовщица загадала поклонникам в Instagram загадку о том, какая, по их предположениям, длина ее ног.

При этом комментарии для ответов хозяйка аккаунта не открыла и ответила на свой собственный вопрос сама. По словам Анастасии Волочковой, длина ее шпагата равна 2 метрам и 20 см. Знаменитость также напомнила интернет-аудитории, что Алла Пугачева ранее назвала ее «королевой шпагата», а раз так сказала легендарная певица, то ей «нужно верить».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 02:08

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