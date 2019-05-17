Анастасия Волочкова назвала в Instagram длину своего знаменитого шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней проводит время на Мальдивах и делится фотографиями с отдыха на своей странице в социальной сети. Безусловно, не обходится и без снимков, на которых балерина демонстрирует свой «королевский» шпагат. Под одним из фото танцовщица загадала поклонникам в Instagram загадку о том, какая, по их предположениям, длина ее ног.При этом комментарии для ответов хозяйка аккаунта не открыла и ответила на свой собственный вопрос сама. По словам Анастасии Волочковой, длина ее шпагата равна 2 метрам и 20 см. Знаменитость также напомнила интернет-аудитории, что Алла Пугачева ранее назвала ее «королевой шпагата», а раз так сказала легендарная певица, то ей «нужно верить».