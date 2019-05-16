АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Киркоров поздравил Баскова с успехом клипа на песню “Караоке”

Филипп Киркоров поздравил Николая Баскова с успехом его клипа на песню “Караоке”. Всё дело в том, что данная композиция сумела собрать свыше 5 млн просмотров на YouTube всего за 3 дня.
Киркоров поздравил Баскова с успехом клипа на песню “Караоке”

Не так давно Николай Басков выложил в Сеть клип на песню “Караоке”. Видеоряд, длительность которого составляет более 20 минут, был высоко оценен поклонниками певца. Всего за 3 дня клип набрал более 5 млн просмотров, в связи с чем привлек к себе массу внимания.

Филипп Киркоров поздравил Баскова с успехом, отметив, что он также принимал участие в создании видеоряда. Певец порекомендовал всем поклонникам, не успевшим оценить клип на песню “Караоке”, исправить это в ближайшее время.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Концерн Nissan разработал автопилот
Армия США выбрала разработчиков
Телесериал «Чудотворцы» с Дэниэлом
Спидраннер установил рекорд по
В Испании суд оправдал певицу Шакиру по
Ученые описали управляющую движениями
Сергей Жуков открыл в Крыму кафе «Папа
Киркоров поздравил Баскова с успехом
Татьяна Буланова выпустила новую
Компания Koenigsegg выпустит дешевый
Ученые рассказали о внеземном
"Первый канал" 24 мая покажет прямой
Ученые узнали причины неэффективности
Сергей Полунин и Елена Ильиных
«Мы не в ответе за своих родителей»:
Раскрыта дата бракосочетания Сергея
Салон Bentley Flying Spur получит
В Череповце собутыльники зарезали
«Кинул кирпич в машину»: Настасья
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
Просмотреть все новости