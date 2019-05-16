Киркоров поздравил Баскова с успехом клипа на песню “Караоке”

Не так давно Николай Басков выложил в Сеть клип на песню “Караоке”. Видеоряд, длительность которого составляет более 20 минут, был высоко оценен поклонниками певца. Всего за 3 дня клип набрал более 5 млн просмотров, в связи с чем привлек к себе массу внимания.Филипп Киркоров поздравил Баскова с успехом, отметив, что он также принимал участие в создании видеоряда. Певец порекомендовал всем поклонникам, не успевшим оценить клип на песню “Караоке”, исправить это в ближайшее время.