Российские дилеры снизили цены на автомобили марки «УАЗ»





Внушительное снижение цен приурочено к новой акции «ПойМАЙ выгоду» и призвано сделать автомобили «УАЗ» ещё более доступными. Речь идёт о скидке минимум в 10%, но она существенно увеличивается при использовании дополнительных программ. К примеру, если оформлять кредит на покупку моделей «Пикап» или «Патриот», то в этом случае удастся сэкономить 20%. Также дополнительно можно снизить ценник на 75 тыс. рублей воспользовавшись предложением «УАЗ-Финанс» или «УАЗ Трейд-ин». Таким образом купить «Патриот» с пакетом дополнительных опций «Экспедиция» можно на 170 тыс. рублей дешевле.Согласно заявлениям официальных представителей «УАЗ», акция продлится до конца весны. Других ограничений на количество покупаемых автомобилей нет. Также дилеры отметили, что стоимость скидки рассчитывается в зависимости от количества дополнительных услуг. Таким образом любой покупатель может оформить трейд-ин и не брать кредит или же воспользоваться кредитным предложением с программой «Семейный автомобиль».