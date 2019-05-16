«Идеальный момент»: Елизавета Боярская вместе с сыновьями отдыхает в Турции

Об этом Елизавета Боярская рассказала на своей странице в Instagram. Для отдыха в Турции актриса выбрала курорт Белек, ставший для 5-месячного Григория первым местом, где он познакомился с морем. «Море+Солнце+Дети+Чехов. Перезагрузка», - прокомментировала опубликованный снимок артистка. На нем звезда лежит и отдыхает на шезлонге, а в руках держит книгу Антона Чехова. Артистка рассказала, что возраст двух ее сыновей как нельзя лучше подходит для отдыха самой матери. «Когда старший уже супер самостоятельный парень, а младший еще много спит», - рассказывает артистка. Звезда назвала такое стечение обстоятельств «идеальным моментом».Поклонники Елизаветы Боярской в первую очередь отметили внешний вид актрисы, так как на фотографии она полностью без макияжа. Подписчики уверены, артистке не нужна косметика и грим, чтобы выглядеть привлекательно. Такой коже лица может позавидовать любая женщина, отмечают фанаты. Также поклонники звезды пожелали ей и ее сыновьям удачного завершения отдыха. Многие из них уверены, Турция – это лучшее место для первого знакомства с морем для 5-месячного ребенка.