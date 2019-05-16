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Лера Кудрявцева рассказала о преимуществах разницы в возрасте между супругами

Лера Кудрявцева рассказала о хитростях укрепления брака. Она считает разницу в возрасте несомненным плюсом.
Лера Кудрявцева рассказала о преимуществах разницы в возрасте между супругами

В 2013 году известная телеведущая Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте пара счастлива вместе. Супруги воспитывают совместную дочь Машу, а на данный момент семья отдыхает в Майями.

47-летняя звезда в своем Instagram-аккаунте поделилась со своими подписчиками размышлениями о том, как ей удается сохранить брак. Она считает, что разница в возрасте только помогает им преодолеть некоторые трудности. «Расскажу все прелести разницы в возрасте. Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине», - пишет Кудрявцева в своем микроблоге. Она также отмечает, что уходы мужа с целью развеяться воспринимает как свободное время, когда ей можно спокойно разлечься на кровати и посмотреть сериал. Звезда считает, что в 20-летнем возрасте не смогла бы стак переносить многие напряженные моменты, и брак неминуемо распался бы.

Подписчики в комментариях поддержали телеведущую: «Мудрые слова! Спасибо, я лишний раз об этом вспомнила», «Как просто, честно и самоиронично сказано. Чувствуется, что Вы самодостаточная и уверенная в себе Женщина, однозначно, муж дорожит Вами очень». Они также желали паре и дальнейшего взаимопонимания.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:52

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