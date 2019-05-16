При ДТП в Подмосковье погиб 15-летний подросток
В Подмосковье зафиксировано ДТП, вследствие которого смертельные травмы получил 15-летний подросток. Соответствующие сведения общественности предоставляют сотрудники пресс-службы ведомства по транспорту и дорожной инфраструктуры Московской области.
Инцидент зафиксирован накануне в 23:10 на 3-м км автотрассы, соединяющей Краснозаводск и Семенково. В частности, в Сергиево-Посадском районе авто, в котором находился 15-летний пассажир, съехало в кювет. Впоследствии смерть подростка наступила еще до прибытия на место сотрудников скорой помощи.
Представители экстренных служб Московской области, обращаясь к автомобилистам и пешеходам, призывают их придерживаться ПДД.
Инцидент зафиксирован накануне в 23:10 на 3-м км автотрассы, соединяющей Краснозаводск и Семенково. В частности, в Сергиево-Посадском районе авто, в котором находился 15-летний пассажир, съехало в кювет. Впоследствии смерть подростка наступила еще до прибытия на место сотрудников скорой помощи.
Представители экстренных служб Московской области, обращаясь к автомобилистам и пешеходам, призывают их придерживаться ПДД.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:12