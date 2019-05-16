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Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале «Евровидения» под номером 13

Известный исполнитель Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019», 16 мая выступит в рамках второго полуфинала конкурса. Артист выйдет на сцену под номером 13 и исполнит свою лирическую балладу «Scream» под свою постановку с 8 голографическими экранами.
Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале «Евровидения» под номером 13

14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал «Евровидения-2019». В нем приняли участие 18 представителей разных стран, дальше прошли только 10. Формат проведения второго полуфинала такой же. Сергей Лазарев будет выступать под номером 13 и представит свою лирическую балладу «Scream». Представитель России и его команда подготовила незабываемый номер с использованием 8 голографических прямоугольных экранов. На них во время выступления будут появляться изображения певца, а в конце даже пойдет сухой дождь.

Сергея Лазарева считают одним из главных фаворитов второго полуфинала «Евровидения-2019». Букмекеры дают ему 4 строчку, представителя России опережают только конкурсанты из Нидерландов, Швеции и Австралии. Участников, прошедших финал, определят путем совмещения результатов зрительского голосования и оценок жюри, выставленных в ходе генеральной репетиции.

Прямую трансляцию второго полуфинала «Евровидения-2019» российские зрители смогут посмотреть на телеканале «Россия-1», она начнется в 22:00 по МСК 16 мая. Финал международного конкурса состоится 18 числа.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:38

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