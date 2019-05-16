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Ученые рассказали о ключевой роли страсти для крепких отношений

Норвежские ученые выяснили, что в отношениях страсть играет значительную роль. Было определено, как часто пары занимаются сексом, согласно тому, когда женщины проводят различие между интимом и эмоциональными аспектами отношений.
Ученые рассказали о ключевой роли страсти для крепких отношений

Ученые из Норвежского научно-технического университета выяснили, что мужчины вступают в сексуальные отношения в три раза чаще, чем женщины в долгосрочных гетеросексуальных отношениях. Предыдущие исследования показывают, что секс происходит гораздо чаще, когда женщина берет на себя инициативу. Психологи выяснили, какие другие факторы играют роль в частоте общения в парах в долгосрочных отношениях. Отношение женщин к случайному сексу играет важную роль, поскольку эта мера говорит о том, насколько женщины различают сексуальность в отношениях и их эмоциональные аспекты. Женщины, которые, как правило, более открыты для случайных сексуальных отношений, в большей степени различают физические аспекты секса и эмоции. Мужчины готовы заниматься сексом в гораздо большей степени независимо от эмоциональной составляющей.

Ученые доказали, что страсть в отношениях имеет большое значение для частоты общения. Выяснилось, что партнеры больше заинтересованы в других людях, когда в паре нет достаточно страсти и желания.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:17

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