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Валерий Блюменкранц начал строить отношения с Ириной Пингвиновой

Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц, похоже, пережил тяжелый разрыв с бывшей возлюбленной Ириной Пинчук. Его бывшая жена Тата Блюменкранц, согласно слухам, рассказала поклонникам, что мужчина решил строить отношения с недавно пришедшей в Периметр Ириной Пингвиновой.
Валерий Блюменкранц начал строить отношения с Ириной Пингвиновой

Звезда реалити-шоу Валерий Блюменкранц был шокирован уходом своей возлюбленной Ирины Пинчук, девушка собрала вещи и покинула стены Периметра навсегда. После произошедших событий мужчину даже заставали в объятьях Анны Брянской, тут же получившей прозвище двойника бывшей избранницы проектанта.

Теперь же телезрители оказались шокированы еще одной новостью. Согласно слухам, Валерий Блюменкранц признался своей бывшей жене Тате, что начал строить отношения на "Острове Любви" c недавно пришедшей в Периметр Ириной Пингвиновой. Примечательно, то прежде мужчина давал понять, девушка совсем не является для него женщиной мечты, и обладает противоположным характером в сравнении с Ириной Пинчук.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:27

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