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Наталья Водянова разместила архивное фото из своей юности

Известная российская модель Наталья Водянова опубликовала архивный снимок из своей юности. На фотографии звезда лежит на кровати, в ее руках находится книга Рони Шнайдер, а рядом располагается небольшой плюшевый заяц.
Наталья Водянова разместила архивное фото из своей юности

Архивный снимок Наталья Водянова разместила на своей странице в Instagram. Модель отметила, что фотографию сделал Алексей Васильев, заметивший ее агент. Именно он увидел потенциал в юной уроженке Нижнего Новгорода и предложил ей поучаствовать в конкурсе в Париже. По словам звезды, этот снимок сделан в тот момент, когда она как раз ожидала оформления визы во Францию. «Можете себе представить, что у этого пухлого ребенка был какой-то шанс в индустрии?!» - завершила риторическим вопросом свое сообщение супермодель.

Поклонники Натальи Водяной восхитились красотой этого архивного снимка и отметили, что уже в юности она была невероятно привлекательной. Многие из них не согласились с тем, что звезда на этом снимке «пухленькая». Подписчики отмечают, что модельный агент не прогадал и осознанно сделал ставку на будущую карьеру своей юной подопечной, так как видел в ней большой потенциал.

Напомним, Наталью Водянову Алексей Васильев заметил на одном из модельных конкурсов в Нижнем Новгороде. Он сразу увидел в девушке потенциал и предложил ее родителям вариант начала карьеры сразу в Париже.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:13

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