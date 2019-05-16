Наталья Водянова разместила архивное фото из своей юности

Архивный снимок Наталья Водянова разместила на своей странице в Instagram. Модель отметила, что фотографию сделал Алексей Васильев, заметивший ее агент. Именно он увидел потенциал в юной уроженке Нижнего Новгорода и предложил ей поучаствовать в конкурсе в Париже. По словам звезды, этот снимок сделан в тот момент, когда она как раз ожидала оформления визы во Францию. «Можете себе представить, что у этого пухлого ребенка был какой-то шанс в индустрии?!» - завершила риторическим вопросом свое сообщение супермодель.Поклонники Натальи Водяной восхитились красотой этого архивного снимка и отметили, что уже в юности она была невероятно привлекательной. Многие из них не согласились с тем, что звезда на этом снимке «пухленькая». Подписчики отмечают, что модельный агент не прогадал и осознанно сделал ставку на будущую карьеру своей юной подопечной, так как видел в ней большой потенциал.Напомним, Наталью Водянову Алексей Васильев заметил на одном из модельных конкурсов в Нижнем Новгороде. Он сразу увидел в девушке потенциал и предложил ее родителям вариант начала карьеры сразу в Париже.