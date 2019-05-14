Ирина Дубцова увезла сына на Мальдивы из-за аллергии на пыльцу

Ирина Дубцова воспитывает единственного сына Артема, отцом которого является вокалист коллектива «Plazma» Роман Черницын. Некоторое время назад она вместе с ребенком улетела на Мальдивы. В социальной сети Instagram исполнительница публикует снимки и видеозаписи, сделанные на экзотическом курорте.Однако, как оказалось, решение отправиться на тропические острова было для Ирины Дубцовой вынужденным поступком. В ответ на замечание одного из пользователей под очередным постом певицы о том, что сейчас время для учебы, а не для отдыха, заботливая мама пояснила, что у ее ребенка сезонная аллергия на пыльцу и астма.При этом знаменитость отметила, что Артем не нарушает учебный процесс и всегда выполняет домашнее задание, даже когда отправляется на отдых. Более того, по словам певицы, у ее сына сейчас каникулы.