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Ирина Дубцова увезла сына на Мальдивы из-за аллергии на пыльцу

Известная певица Ирина Дубцова с сыном Артемом недавно покинула Россию и отправилась на Мальдивы. У 13-летнего мальчика имеется аллергия на пыльцу, поэтому звездная мама решила увезти его в более благоприятные условия.


Ирина Дубцова увезла сына на Мальдивы из-за аллергии на пыльцу

Ирина Дубцова воспитывает единственного сына Артема, отцом которого является вокалист коллектива «Plazma» Роман Черницын. Некоторое время назад она вместе с ребенком улетела на Мальдивы. В социальной сети Instagram исполнительница публикует снимки и видеозаписи, сделанные на экзотическом курорте.

Однако, как оказалось, решение отправиться на тропические острова было для Ирины Дубцовой вынужденным поступком. В ответ на замечание одного из пользователей под очередным постом певицы о том, что сейчас время для учебы, а не для отдыха, заботливая мама пояснила, что у ее ребенка сезонная аллергия на пыльцу и астма.

При этом знаменитость отметила, что Артем не нарушает учебный процесс и всегда выполняет домашнее задание, даже когда отправляется на отдых. Более того, по словам певицы, у ее сына сейчас каникулы.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:36

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