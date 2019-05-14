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Станислава Садальского подвергли критике за пиар после смерти Сергея Доренко

Станислава Садальского подвергли критике за пиар во время критики допустивших оплошность журналистов. Артист высказался по поводу “воскрешения” ансамбля Александрова и Доктора Лизы после того, как отечественные СМИ “взяли интервью” у покойной оперной звезды Елены Образцовой.
Станислава Садальского подвергли критике за пиар после смерти Сергея Доренко

Поводом для негодования Садальского стала публикация в СМИ, где Елена Образцова прокомментировала смерть Сергея Доренко. В итоге выяснилось, что речь шла не об оперной певице, а о ее дочери. Однако вскоре данный материал был удален, а источник извинился за оплошность. Актер при попытке высмеять журналистов переборщил с сарказмом, как показалось публике, в частности о излишестве в комментариях деятеля упомянул Вадим Манукян.

В интервью изданию “Дни.ру” эксперт отметил, что эти люди ушли из жизни трагически, поэтому упоминания о них он посчитал "хайповыми". Также Манукян посоветовал актеру удалить провальный пост в сети Instagram, считая его неуместным. Схожую критику в адрес Садальского написали и некоторые фолловеры.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:26

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