Станислава Садальского подвергли критике за пиар после смерти Сергея Доренко

Поводом для негодования Садальского стала публикация в СМИ, где Елена Образцова прокомментировала смерть Сергея Доренко. В итоге выяснилось, что речь шла не об оперной певице, а о ее дочери. Однако вскоре данный материал был удален, а источник извинился за оплошность. Актер при попытке высмеять журналистов переборщил с сарказмом, как показалось публике, в частности о излишестве в комментариях деятеля упомянул Вадим Манукян.В интервью изданию “Дни.ру” эксперт отметил, что эти люди ушли из жизни трагически, поэтому упоминания о них он посчитал "хайповыми". Также Манукян посоветовал актеру удалить провальный пост в сети Instagram, считая его неуместным. Схожую критику в адрес Садальского написали и некоторые фолловеры.