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Станислав Бондаренко показал полуторамесячную дочь Микаэлу

Известный российский актер Станислав Бондаренко недавно в третий раз стал отцом. До недавнего времени он скрывал лицо своей полуторамесячной дочери Микаэлы, но все-таки решил показать ребенка общественности.
Станислав Бондаренко показал полуторамесячную дочь Микаэлу

Снимки с наследницей Станислав Бондаренко разместил на странице в Instagram. Для такого особенного случая актер устроил фотосессию, в которой приняли участие он сам и дочь Микаэла. Впервые ребенок артиста и Аурики Алехиной попал в кадр, а его лицо не было закрыто смайликом. Отец разместил множество фотографий со своим ребенком и отметил, что полуторамесячная Микаэла очень похожа на его вторую дочь Алексу, часто появляющуюся на его странице в Instagram. При этом звезда отметил, что подобные выводы делать еще рано, но он верит в свое отцовское чутье.

Поклонники Станислава Бондаренко очень обрадовались тому, что актер перестал скрывать новорожденную Микаэлу от общественности. Подписчики согласились с мнением артиста насчет сходства третьей дочки с Алексой и заверили отца, что его дети выглядят прекрасно и обязательно вырастут очень красивыми. Среди поклонников нашлись и те, кто посчитал ошибкой выставление подобных фотографий на всеобщее обозрение. Они отметили, что Микаэле не исполнилось даже двух месяцев, поэтому для подобных фотосессий время еще не настало. Тем не менее, все подписчики пожелали семье крепкого здоровья и удачи.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:12

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