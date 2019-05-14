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Басков опубликовал новое видео на песню «Караоке»

Известный российский певец Николай Басков опубликовал в своем аккаунте Instagram видеоролик на песню «Караоке». Это небольшой отрывок 21-минутного клипа, который ранее был размещен в Youtube.
Басков опубликовал новое видео на песню «Караоке»

В съёмках этого клипа приняло участие много звезд отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Андрей Малахов и не только. Как рассказал Басков, ролик создан не только для фанатов, но и для хейтеров, которым будет теперь сложно посмеяться над артистами из-за ироничности видеоклипа. Ролик представляет собой некую смесь драмы, индийского кино, боевика и пасторали. Артист считает, что именно это делает его очень веселым и неординарным.

Стоит отметить, что ролик на видеохостинге набрал уже более 550 тысяч просмотров и огромное количество разнообразных комментариев. Одни пользователи Сети позитивно высказались о творчестве артистов, но некоторые неоднозначно восприняли такую интерпретацию истории.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:53

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