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Xiaomi обещали поступление на индийский рынок нового смартфона с 48-мегапиксельной камерой

В Индии продали уже два миллиона смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro. В связи с этим достижением вице-президент Xiaomi обещал выпустить новый телефон с 48-мегапиксельной камерой.
Xiaomi обещали поступление на индийский рынок нового смартфона с 48-мегапиксельной камерой

Подразделение Redmi обнародовали результаты продаж за два месяца. Это составило 30,57% от общего числа продаж смартфонов в Индии и вывело Xiaomi на первую строчку в поиске Google по запросу «India's No. 1 Smartphone Brand». Порадовался такому успеху и глава подразделения Xiaomi. В своем Twitter Ману Кумар Джейн, международный вице-президент компании, заявил, что они готовят к продажам в Индии смартфон с 48-мегапиксельной камерой. Он спрашивает у подписчиков, есть ли у них догадки относительно новинки.

Никаких подробностей об ожидающемся предложении не раскрывают. Предположительно, это может быть флагман Redmi на базе Snapdragon 855 с выдвигающейся камерой. Официальный дебют этого телефона ожидают в Китае в ближайший срок.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:52

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