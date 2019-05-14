Xiaomi обещали поступление на индийский рынок нового смартфона с 48-мегапиксельной камерой





Подразделение Redmi обнародовали результаты продаж за два месяца. Это составило 30,57% от общего числа продаж смартфонов в Индии и вывело Xiaomi на первую строчку в поиске Google по запросу «India's No. 1 Smartphone Brand». Порадовался такому успеху и глава подразделения Xiaomi. В своем Twitter Ману Кумар Джейн, международный вице-президент компании, заявил, что они готовят к продажам в Индии смартфон с 48-мегапиксельной камерой. Он спрашивает у подписчиков, есть ли у них догадки относительно новинки.Никаких подробностей об ожидающемся предложении не раскрывают. Предположительно, это может быть флагман Redmi на базе Snapdragon 855 с выдвигающейся камерой. Официальный дебют этого телефона ожидают в Китае в ближайший срок.